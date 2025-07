Les flames de l’incendi de l'Ebre, a punt d’arribar a una gasolinera: «Ha estat un miracle»

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

L’incendi que devasta la zona de l'Ebre, a Tarragona, s’ha convertit en un dels més greus que ha patit Catalunya en els darrers anys. El foc ja ha calcinat més de 3.100 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 18.000 persones de diferents municipis. Un dels moments més complicats de l’operatiu es va produir quan un dels focus va estar a punt d'arribar a una gasolinera.

Les imatges captades per un veí i emeses per Informativos Telecinco mostren la situació que es va viure a la zona. En el vídeo, el ciutadà grava un paisatge cobert de cendra, en un entorn arrasat per les flames. «Aquesta gasolinera es va salvar de miracle després que aquesta nit estigués completament envoltada pel foc», relata.

La Unitat Militar d’Emergències (UME) s’ha situat en aquest punt estratègic, precisament per la gravetat del succés. Els seus efectius han reforçat els treballs de contenció i protecció d’infraestructures crítiques davant d’un incendi que s’ha propagat amb força a causa del vent intens i a les condicions de sequedat extrema que hi havia al terreny.

En el mateix vídeo, el veí dirigeix la càmera cap a un turó pròxim on encara poden observar-se columnes de fum i punts calents actius. «Un dels focus de l’incendi es troba darrere d’aquesta elevació, encara es veuen zones fumejants», explica, deixant constància que el foc encara no està controlat.