L'UME eleva a 218 els efectius desplegats a l'incendi de Paüls

La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha elevat a 218 els efectius per treballar en l'extinció de l'incendi de Paüls (Baix Ebre). Aquest dimarts a primera hora han arribat 104 militars i la resta s'estan desplaçant per fer-ho les pròximes hores. Provenen del Tercer i Quart batalló, amb bases a Bétera (València) i Garrapinillos (Saragossa).

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha ressaltat que la participació de l'UME és una qüestió de «pragmatisme» per col·laborar amb els Bombers de la Generalitat, «que són un dels cossos més ben preparats d'Espanya». «L'objectiu és ajudar per atacar avui l'incendi el més fort possible», ha afegit en una atenció a la premsa des del centre de comandament avançat, ubicat a Tortosa.

Treballen a l'incendi amb 47 vehicles, dels quals ha destacat dotze unitats terrestres autobomba, dos camions tipus Nodriza amb capacitat per dur 20.000 litres d'aigua, i dos helicòpters Kougar.

També s'han mobilitzat quatre hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica situats a Empuriabrava i Reus amb capacitat de dur 1.300 litres i avions de l'exèrcit de l'aire preparats per transportar 6.000 litres d'aigua. Finalment, ha ressaltat la mobilització de tres helicòpters BRIF (Brigada de Reforç d'Incendis Forestals), «que poden dur 400 litres però són especialment importants perquè poden dur vuit bombers a qualsevol punt de l'incendi».

Prieto ha destacat que va trigar «30 segons» a activar el mecanisme per mobilitzar l'UME tan bon punt el president de la Generalitat, Salvador Illa, va sol·licitar la intervenció dels militars. Ha recordat que l'operatiu d'emergències està coordinat pels Bombers de la Generalitat i ha ofert la col·laboració necessària «per pragmatisme i per garantir relleus i els màxims recursos possibles». Ha recordat que també hi ha activades una desena de patrulles de la Guàrdia Civil.

El delegat del govern espanyol a Catalunya ha assegurat que tots els mitjans de l'UME estaran mobilitzats «fins que l'incendi estigui controlat i siguin els Bombers qui determinin que el reforç es pot desactivar».

Suport de la Diputació de Tarragona

Al seu torn, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha ofert els recursos de l'ens per tot allò que sigui necessari en el dispositiu d'emergències. En aquest sentit, ha destacat que han desplegat una senyalització especial per indicar les carreteres tallades, i han ofert camions cisterna als Bombers. També tenen a punt diverses màquines de sega. «Avui la clau és la col·laboració entre totes les administracions», ha ressaltat Llauradó.