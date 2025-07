L'incendi de Paüls afecta unes 2.899 hectàrees i obliga a confinar més de 18.000 persones

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'incendi de Paüls (Baix Ebre) afecta unes 2.899 hectàrees i ha obligat a confinar més de 18.000 persones, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, des del centre de comandament. Els Bombers treballen sobre una superfície de 2.500 hectàrees, però la consellera ha dit que, provisionalment, s'estima que n'han cremat unes 2.300.

Pel que fa als confinaments, afecten els municipis de Paüls, Aldover, Xerta, Alfara de Carles, Tivenys, Roquetes, Jesús, Bitem, Prat de Compte, Pinell de Brai i el barri dels Reguers de Tortosa. S'ha aixecat però el confinament al barri dels Remolins de Tortosa. Aquest matí, s'ah ordenat l arestricció de mobilitat a la via verda de Prat de Comte i Pinell de Brai. Els Bombers confien que el canvi de vent previst a partir de les dues de la tarda ajudi en les tasques d'extinció, cosa que els permetria posar en marxa un pla d'acció «completament diferent».

Parlon ha reconegut que la passada nit ha estat «molt complicada», principalment pel canvi de vent que va fer que s'arribessin a ratxes de fins a 90 kilòmetres per hora. En aquest sentit, el flanc esquerre va traspassar la carretera que va de Paüls a Xerta i això va dificultar les tasques d'extinció. Amb tot, ha apuntat que s'ha aconseguit l'objectiu tàctic que el foc no anés cap a la Serra de Cardós. La consellera ha dit, però que encara queden «hores crítiques».

És per això que ha explicat que no s'aixecaran de moment els confinaments a les poblacions on estan decretats -a excepció del barri de Remolins de Tortosa-. La previsió és poder fer una nova valoració aquesta tarda, segons com evolucioni la situació.

El cap dels Bombers, David Borrell, ha concretat que les ratxes de vents sostingudes de fins a 90 kilòmetres per hora han «dificultat moltíssim» l'obertura del flanc esquerre, que va travessar la carretera entre Paüls i Xerta; i l'Ebre en diversos punts. Tot i que esperaven aquest vent fort, Borrell ha reconegut que els ha «sorprès» la violència amb què bufava. Això ha fet que els bombers hagin hagut de treballar d'una forma «molt precària».

Aquest matí es treballa sobretot en el flanc esquerre, intentant que l'obertura que s'ha produït durant la nit «no passi de cap manera l'Ebre».

El cap dels Bombers ha apuntat que preveuen que el vent es torni a incrementar durant les primeres hores del matí, però a partir del migdia s'espera que canviï, amb vents de marinada, cosa que permetria als Bombers plantejar un pla d'acció amb una situació «que no té res a veure amb la d'ara». Ha afegit que, després de dies amb condicions molt extremes, aquest dimarts «no és el pitjor dia» de cara al fet que es puguin declarar més focs.

D'altra banda, Borrell ha indicat que aquest foc és diferent del de la setmana passada a la Noguera, la Segarra i l'Urgell, que era un foc agrícola, en un terreny molt diferent de l'actual.

Més enllà dels confinaments, es manté evacuada la urbanització el Toscar, a Alfara de Carles, on hi havia unes 50 persones. Aquest dilluns es van evacuar també alguns masos de Tivenys i dues cases rurals. Durant la nit no s'ha fet cap nova evacuació.

2.377 hectàrees afectades

L'incendi es va iniciar a Paüls i afecta per ara una superfície d'unes 2.377 hectàrees dels municipis de Xerta, Tivenys, Alfara de Carles, Paüls i Aldover. La major part és terreny forestal, segons els últims càlculs dels Agents Rurals.

Prop d'un 30% de l'àrea afectada es troba dins del Parc Natural dels Ports. Aquest dimarts tots els municipis afectats estan en nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal igual que gran part dels municipis de les Terres de l'Ebre. Encara es desconeixen les causes del foc.

300 efectius dels Bombers i un centenar de l'UME

Aquest matí es continua treballant amb gairebé uns 300 efectius de Bombers i més de 100 militars de la Unitat Militar d'Emergències (UME). Els mitjans aeris s'han anat incorporant a partir de primera hora del matí. Parlon ha explicat que amb aquesta activació es vol disposar de tots els mitjans disponibles en cas que hi puguin haver altres incendis simultanis.

A més, es treballa amb efectius policials dels Mossos d'Esquadra -es va demanar el reforç de l'ARRO de Tarragona- i de les policies locals, així com dels Agents Rurals en les tasques de perimetració.

Tant Parlon com Borrell han demanat «prudència a la ciutadania», que segueixi les recomanacions dels cossos d'emergència i que s'informi a través dels canals oficials.

Cinc carreteres afectades

Pel que fa a l'afectació viària, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que hi ha cinc carreteres tallades: la C-12 entre Tortosa i Xerta, la TV-3541 entre Paüls i Xerta, la TV-3422 entre Alfara de Carles i Aldover, la N-230b a Xerta i la T-301 entre Benifallet i Tivenys.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil manté activada en fase d'emergència el pla INFOCAT. El telèfon 112 ha rebut 497 trucades per aquest incendi.