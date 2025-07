L'alcalde de Tortosa reclama a la població que respecti els confinaments decretats

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha reclamat a la població que respecti els confinaments decretats per l'incendi de Paüls (Baix Ebre). Des del Centre de Comandament Avançat que s'ha instal·lat al pavelló firal de Remolins, el batlle ha recordat que Protecció Civil manté el confinament a les EMD de Jesús i Bítem, així com al poble dels Reguers. En canvi, sí que s'ha aixecat al barri de Remolins.

«Totes aquestes zones s'han confinat perquè estan a prop de l'incendi, però -el foc- no ha arribat al nostre terme municipal», ha destacat Jordan. «Demanem prudència i que la ciutadania segueixi totes les instruccions de Bombers, Mossos i la Policia Local», entre els que hi ha evitar desplaçaments, ha insistit.

Jordan ha explicat que aquest dilluns a la nit es van fer arribar els primers avisos a la població, i que durant el matí d'aquest dimarts s'han intensificat. «Esperem que la gent vagi prenent consciència de les alertes, que es fan per precaució i seguretat», ha exposat. Des de la capital del Baix Ebre s'ha posat a disposició dels cossos d'emergències el pavelló firal de Remolins, el pavelló del Temple, on s'hi ha ubicat la Unitat Militar d'Emergències (UME) així com una zona d'aparcaments per als camions per redistribuir el trànsit.

A la comarca, el foc provoca cinc talls en cinc carreteres: la C-12 del kilòmetre 21 a Benifallet, la TV-3541 entre Paüls i el kilòmetre 9, la T-301 entre Bitem i Benifallet, la TV-3422 entre els Reguers i Alfara de Carles i la T-733 en la cruïlla amb l'N-230b.