L'alcalde de Paüls: «Si no controlem el flanc dret, a la tarda podem viure situacions complicades al poble i a Alfara»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El municipi de Paüls s'ha despertat amb el foc actiu i un fort vent que no està donant treva a l'incendi forestal. Al poble es compleix estrictament el confinament. Els carrers estan buits i només s'hi mouen els membres de l'ADF i els treballadors municipals, concentrats en tenir a tothom controlat i fora de perill, i pendents de les ordres i peticions que els puguin fer els cossos d'extinció.

L'alcalde, Enric Adell, ha apuntat que preocupa com avançarà el foc al flanc dret quan canviarà el vent. «Si no el controlem, aquesta tarda podem viure situacions complicades aquí al municipi i al municipi d'Alfara», ha dit. Al poble no hi ha cobertura de telefonia i des del consistori es fan bans per recordar a la gent que no es mogui de casa.