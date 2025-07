Illa garanteix «mesures de suport» als municipis de l'incendi de Paüls

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantit que la Generalitat «farà costat» als alcaldes dels municipis afectats per l'incendi de Paüls amb «mesures de suport», però ha demanat afrontar les ajudes un cop el foc estigui sota control. «La prioritat única i exclusiva és estabilitzar l'incendi», ha recalcat Illa des del centre de comandament, a Tortosa, on ha assegurat que la Generalitat «estarà al costat dels municipis de la zona afectada per ajudar-los en el que convingui».

El president ha agraït el compromís de la ciutadania a l'hora de seguir els confinaments, que ha recalcat que cal continuar respectant «encara que semblin contraintuïtius». També ha demanat evitar desplaçaments a la zona.

Illa ha definit com a «positiu» el pronòstic de l'incendi i ha afirmat que és «altament probable» que no arribi a la Serra de Cardó gràcies al canvi de vent i l'entrada de la Marinada. Amb tot, ha recordat que ara la preocupació i els esforços se centren en evitar una propagació des de Paüls cap al Parc Natural dels Ports, motiu pel qual ha evitat parlar d'optimisme. «La situació dependrà molt de la climatologia i el vent», ha avisat, tot ressaltant que el pla dels Bombers està «molt ben treballat» gràcies a una «estratègia clara» d'atacar el foc a Paüls.

En aquest sentit, ha recalcat que ara el primer objectiu és «passar d'un foc actiu a un d'estable». Serà després, ha dit, quan aprofundiran en esclarir les causes i en poder traçar un pla d'ajudes als municipis afectats. La previsió d'Illa és reunir-se amb els alcaldes aquesta mateixa tarda després de la visita al centre de comandament que hi ha ubicat a Tortosa. «Avaluarem les mesures de suport i estarem al costat dels municipis», ha garantit.