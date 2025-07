El fum de l'incendi de Paüls, visible des de Múrcia, a 450 quilòmetres

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

El fum de l'incendi forestal declarat aquest dilluns a Paüls (Baix Ebre), és visible des de diverses zones de la Comunitat Valenciana, fins i tot Alacant, i també des de la ciutat de Múrcia, a uns 450 quilòmetres de distància.

Aquest fum visible ha provocat nombroses trucades al 112 d'Emergències a la Comunitat Valenciana i al Consorci Provincial de Bombers, i un centenar de trucades al de Múrcia.

En un missatge penjat a la xarxa social X, Emergències 112 CV ha assenyalat que aquest número important d'avisos registrats aquesta matinada previsiblement estan relacionat amb l'incendi en curs de Tarragona, que fins ara ha calcinat unes 2.300 hectàrees.

En la mateixa línia, el Consorci Provincial de Bombers ha indicat que el fum de l'incendi ha arribat al litoral nord de la província d'Alacant, les comarques de la Marina Alta i Baixa, i «molt especialment» a l'extrem sud, el Baix Segura.

El Consorci ha aclarit que aquesta és la causa de l'olor de fum: «No hi ha incendi i per tant no hi ha intervenció més enllà d'atendre les trucades lògiques de preocupació per visualitzar fum i sentir una forta olor de cremat».

El canal autonòmic À Punt també ha informat que la «forta olor de fum» detectada al sud de la Comunitat Valenciana prové de l'incendi forestal de la província de Tarragona, i ha penjat un mapa de vents on s'aprecia que en les últimes hores l'aire s'ha mogut des del sud de Catalunya en sentit circular i conforme a les agulles del rellotge a través del Mediterrani per entrar de nou a la península a l'altura d'Alacant.

Des de Múrcia, les trucades notificades fins a les 10 hores d'aquest dimarts, i procedents en la seva gran majoria de la capital, alertaven d'una forta olor de fum, si bé hi ha cap incendi en curs a la Regió de Múrcia i tot sembla indicar que procedeix del gran incendi forestal de Paüls.

Segons les fonts, Medi Ambient ha comunicat així mateix que la xarxa de vigilància de qualitat de l'aire no ha detectat cap paràmetre anormal, de manera que, en principi, se suposa que no hi ha risc per a la salut.