«Evolució favorable» del foc de Paüls: l'objectiu dels Bombers és estabilitzar-lo durant la nit

Els Bombers veuen una "evolució favorable" del foc que crema des d'ahir dilluns a Paüls (Baix Ebre) i que ha obligat a confinar 18.000 persones de diferents municipis. L'entrada del vent de marinada ha canviat el comportament del foc i els Bombers han aconseguit l'objectiu marcat com a prioritari d'evitar que les flames entressin al parc natural dels Ports.

Ara tenen com a fita estabilitzar l'incendi, que afecta una superfície d'unes 3.200 hectàrees, entre aquesta nit i demà al matí. Els efectius aeris que treballen a la zona es retiraran quan no quedi llum de dia per seguir treballant, però els terrestres hi seran tota la nit per aprofitar la "finestra d'oportunitat". Els confinaments es mantindran fins que s'arribi a l'estabilització.

L'inspector dels Bombers, Francesc Xavier Boya, ha explicat al costat de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al centre de comandament de Tortosa que la feina dels Bombers ha estat intensa les darreres hores per evitar que el foc entrés al parc natural dels Ports, i ha celebrat que finalment s'hagi pogut aconseguir.

"L'incendi no està controlat ni estabilitzat, però està tenint una progressió favorable en relació amb els objectius marcats a les dues de la tarda, que era que no fes el salt als Ports", ha explicat de la seva banda Parlon.