Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han explicat aquesta tarda, mitjançant una publicació a X, els que han estat fins al moment els tres moments clau de l'incendi del Baix Ebre. El foc, que ha cremat més de 3.100 hectàrees, ha obligat a confinar unes 18.000 persones de diferents municipis de la zona afectada.

Inici amb una ràpida propagació

Els Bombers van rebre l'avís a les 12.28 hores d'ahir dilluns per un foc situat a prop de la carretera TV-3541. La propagació va ser molt ràpida des de la zona de Paüls i la Coscosa i es van cremar més de 500 hectàrees en poc més d'una hora. Entre les 13 hores i les 14.23 hores, les flames van agafar una velocitat de propagació de fins a 2,45 km/h.

Una nit intensa al sector est de l'incendi

Durant la nit del dilluns 7 al dimarts 8, l'incendi ha agafat molta força per culpa del vent de mestral. Entre les 00.00 hores i les 01.00 hores, ha sorgit un nou pic d'intensitat al sector est de l'incendi. La propagació de l'incendi ha crescut a un ritme de 948 hectàrees per hora. La tasca dels Bombers de la Generalitat es va centrar a protegir les localitats de Xerta i Aldover.

El foc agafa direcció nord

Després de la nit, el ritme del foc ha abaixat una mica el pistó. Els Bombers comuniquen, però, que entre les 09.00 hores i les 10.30 hores, les flames avançaven en direcció nord, «amb una nova acceleració d'1,23 quilòmetres, sobrepassant la carretera entre Xerta i Paüls». En aquesta hora i mitja, 163,11 hectàrees s'han sumat a la xifra total calcinada.

Els Bombers continuen treballant per controlar la propagació de les flames. A hores d'ara, tal com comuniquen ells mateixos a través de les seves xarxes socials, l'objectiu principal és «evitar que l'incendi entri al Parc Natural dels Ports per limitar el seu potencial i mantenir la capacitat operativa dels Bombers».