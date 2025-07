La CUP avisa que el Parc Natural dels Ports no té un pla de prevenció d'incendis

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha advertit que el Parc Natural dels Ports és «l’únic» de les Terres de l’Ebre que no té un pla de prevenció d’incendis. Ho ha dit aquest dimarts en roda de premsa al Parlament, des d’on ha criticat que no s’hagi tret «cap aprenentatge» de grans incendis com el d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) de 2009.

«Cal una gestió adequada del territori i un model que no abandoni el sector primari», ha reclamat la representant anticapitalista, que ha denunciat que l’actual model «ha portat a un despoblament i envelliment de la població amb unes economies massa dependents del turisme». La petició de Castillejo coincideix amb el gran incendi de Paüls (Baix Ebre), que ha cremat unes 3.000 hectàrees.