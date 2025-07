Alcaldessa d'Aldover: «Quan veus les flames vols marxar, per molt que diguin que no t'has de moure»

Zona afectada per l'incendi.ACN

L'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pegueroles, ha destacat «la impotència» dels veïns per «no poder fer res» davant l'avenç de les flames. El municipi, un dels confinats per l'incendi de Paüls, té afectació principalment en zona forestal, si bé han hagut d'evacuar una família d'un habitatge disseminat.

La situació a Aldover va començar a complicar-se aquest dilluns a la nit, un cop es va intensificar el vent de mestral, amb ratxes de fins a 90 km/h. «Quan veus les flames vols marxar, per molt que els Bombers diguin que no t'has de moure», ha apuntat l'alcaldessa, que ha demanat a la població seguir les indicacions dels cossos de seguretat i no moure's del municipi.

«El vent ens va fer una mala passada», ha reconegut Pegueroles, que ha apuntat que això va fer que les flames passessin del terme municipal de Xerta al d'Aldover. Amb tot, ha celebrat que no hi hagi hagut danys personals.

L'alcaldessa ha demanat a la ciutadania que respecti el confinament. «Una de les coses que ens està costant moltíssim és que la gent no intenti moure's de les cases», ha assenyalat. Des del consistori estan informant la població amb bandos i missatges a les xarxes socials.