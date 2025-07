Admeten que els Ports no tenia un pla per prevenir incendis

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Govern reconeix que el Parc Natural dels Ports no té un pla de prevenció d’incendis després que la CUP hagi advertit sobre aquesta mancança arran de l’incendi forestal de Paüls. Fonts de Territori puntualitzen que fa 39 anys que hauria d’estar fet pel decret 78/1986, que estableix que els espais naturals de protecció especial han d'elaborar un pla bàsic de prevenció d'incendis, i asseguren que el Govern està treballant amb la Direcció General de Boscos i que fins i tot ha fet la transferència per iniciar-ne la licitació.

També remarquen que aquest executiu no vol «entrar en acusacions», sinó a «garantir la preservació de la biodiversitat i la prevenció d'incendis». Les mateixes fonts assenyalen que el Govern treballa en els plans per a l’Alt Pirineu i el Cadí i que té en fase d’aprovació el del Cap de Creus i el de les Capçaleres del Ter.

La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha demanat en roda de premsa «una gestió adequada del territori i un model que no abandoni el sector primari» i ha lamentat que no s’hagi tret «cap aprenentatge» de grans incendis com el d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) del 2009. També ha denunciat que l'actual model «ha portat a un despoblament i envelliment de la poblacio amb unes economies massa dependents del turisme».