Set mitjans aeris i 18 dotacions terrestres dels Bombers treballen en un incendi forestal a Paüls

Set mitjans aeris i divuit dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal a Paüls (Baix Ebre), a la zona del barranc de l'Infern. L'avís s'ha rebut a les 12.28 hores i el foc està situat a prop de la carretera TV-3541.

El cos d'emergències treballa per evitar que l'incendi salti aquesta via. El foc es troba a uns cinc quilòmetres del poble. Aquest dilluns, la zona afectada es troba al nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi.

Segons explica el cos d'emergències, el foc avança cap al barranc de la Canal del Grau empès pel mestral. Bombers estan prioritzant el flanc esquerre, que és el que s'obriria cap a la carretera, i treballen per tancar el flanc dret, que s'obriria cap els Ports. L'incendi té un comportament d'alta intensitat i fa algun focus secundari. El flanc dret està en una zona de difícil accés.

Protecció Civil ha activat en alerta el pla INFOCAT per aquest foc. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 185 trucades relacionades amb l'incendi.