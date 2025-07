L'incendi forestal del Baix Ebre ja ha afectat 150 hectàrees

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'incendi forestal que afecta el Baix Ebre ja ha afectat de moment unes 150 hectàrees, el 80% de les quals al Parc Natural dels Ports, segons els Agents Rurals.

El foc avança amb força empès pel mestral que es preveu que de cara aquest vespre-nit s’intensifiqui. El flanc dret està en una zona de difícil accés i avança ràpidament cap als ports i és per això que els Bombers han demanat el confinament. El flanc esquerre, en paral·lel a la carretera, amenaça de saltar-la. L'incendi té un comportament d'alta intensitat i fa algun focus secundari.

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) demana evitar qualsevol activitat de muntanya en aquesta zona i seguir les indicacions dels Bombers. En un missatge publicat a X, la FEEC lamenta veure cremar paisatges que els són familiars, com aquells per on passa la ultramarató Trenca Cims Paüls.

Aquest dilluns, la zona afectada es troba al nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi. Protecció Civil ha activat en alerta el pla Infocat per aquest foc. La prealerta del pla ja estava vigent des d’aquest matí per l’elevat perill d’incendi sobretot a les comarques de la Ribera d’Ebre i Terra Alta.