La comunitat energètica Cambra Ebre atreu 270 socis en la primera fase

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts acaba la primera fase d'adhesions a la comunitat energètica local CEL Cambra Ebre, un model «únic al mercat» que facilita l'abastiment elèctric amb energies renovables d'instal·lacions municipals a establiments comercials i particulars. El projecte ha atret 270 socis que han comprat 600 participacions. En queden 1.400. Formen part de CEL Ebre 9 municipis del Baix Ebre i el Montsià que col·locaran 16 instal·lacions fotovoltaiques en cobertes municipals cedides. Hi haurà unes 2.000 plaques que generaran 1 MW de potència.

L'alcalde de Tortosa i president de la comunitat, Jordi Jordan, ha recordat que la factura de la llum es reduirà un 25%, i que aquest estalvi, a la llarga, creixerà com més participants tingui la CEL.

La comunitat emergència local, CEL Cambra Ebre, està pensada per a particulars i negocis comercials i turístics, sobretot els petits, que no tenen la possibilitat de generar energia renovable als seus edificis i propietats. El projecte es va iniciar fa dos anys, impulsat per la Cambra de Comerç de Tortosa, i s'hi ha adherit Tortosa i Campredó, l'Aldea, la Sénia, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, els Muntells, Alcanar i Santa Bàrbara. «És una gran oportunitat, un projecte molt innovador, molt estratègic i és el primer que es fa a Catalunya», ha remarcat Francesc Minguell, director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa.

Els ajuntaments han cedit cobertes d'edificis municipals per instal·lar plaques fotovoltaiques, 16 instal·lacions i unes 2.000 plaques que produiran 1 MW de potència. La superfície útil d'aquestes instal·lacions serà de 7.123 metres quadrats i es preveu que s'hi puguin beneficiar unes 1.600 famílies i comerços. També s'ha calculat que l'estalvi d'emissions de CO2 tindrà un efecte similar «a plantar més de 26.712 arbres».

Confiança de creixement

Per formar part de CEL Cambra Ebre s'han d'adquirir participacions que tenen un cost de 9,5 euros per cada placa solar. En aquesta primera fase, que acaba aquest dimarts, la quota d'entrada és gratuïta (després serà de 50 euros). Fins ara, hi ha almenys 270 persones i empreses adherides, socis que han adquirit un total de 510 plaques solars, el 25% de les 1.955 disponibles.

Miguell confia que «hi ha una gran part d'indecisos» que quan es «demostri» l'estalvi previst, s'hi animaran. La CEL Cambra Ebre també ha sol·licitat un ajut de l'Institut de Desenvolupament de l'Energia i de l'Estalvi, amb el qual es projecta instal·lar acumuladors d'energia. «La idea és que aquesta comunitat no pari de créixer, que també arribéssim un dia a tindre carregadors elèctrics als diferents municipis que en formen part. Serà una entitat més per col·laborar en aquesta transició energètica que hem d'accelerar per arribar als objectius que marca Europa», ha dit el gerent de l'ens econòmic.

Molts socis a Tortosa

Tortosa instal·larà les noves centrals fotovoltaiques de la comunitat energètica a les instal·lacions del complex esportiu WIN, a la coberta de la grada principal de l'estadi municipal o la coberta d'un institut escola. Com ha detallat l'alcalde de Tortosa i president de la junta directa de la comunitat energètica, Jordi Jordan, a la capital ebrenca hi ha 109 socis adherits. «És un projecte que acaba de néixer i que després es podrà continuar ampliant i apuntant-se la gent. Per tant, les adhesions estan en el ritme que esperàvem», ha apuntat.

Així i tot, Jordan ha fet una crida a la ciutadania, i especialment al sector del comerç, a formar part de la CEL perquè l'estalvi previst en la factura de la llum és significatiu, de fins al 25% i 30%, i comptaran amb un assessorament tècnic «en tot moment».

Com més gran sigui la comunitat, també es podrà renegociar els preus amb les comercialitzadores. Des de la Cambra es recorda que formar part de CEL Ebre és «una solució avantatjosa» en un moment en què el preu de l'electricitat ha tornat a pujar fins als 71,07 euros/MWh. «Fem aquesta aportació en benefici del conjunt de la ciutadania i sobretot per a petites empreses i comerços amb la voluntat de prioritzar la reducció dels seus costos energètic»", ha afegit Jordan.

Legalització i posada en marxa

CEL Cambra Ebre té el finançament aprovat i ha de rebre els acords aprovats dels consistoris. Aquest dimecres, se celebrarà una assemblea per tancar les inscripcions i aprovar els socis. Després d'aquesta data caldrà legalitzar la comunitat abans de tornar a obrir una campanya d'adhesions, que no es preveu que sigui abans de 6 o 7 mesos. La Cambra ha organitzat reunions informatives presencials i en línia, i s'ha ofert un estudi personalitzat i gratuït sobre el seu consum i l'estalvi previst als interessats.

Les plaques que de moment no es venguin seran assumides pels ajuntaments per garantir la viabilitat del projecte. Francesc Minguell, director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, ha concretat que a hores d'ara hi ha més particulars que empreses i confia que els establiments comercials i turístics s'hi vagin implicant i «ho sàpiguen aprofitar», perquè com més consum energètic tenen, més estalvi es genera amb les plaques. Des de la Cambra de Comerç animen que «ningú perdi aquesta oportunitat» o, com a mínim, que «acceptin» que se'ls faci l'estudi per «veure què els pot convenir més».

Canvis normatius

Des de la posada en marxa, el projecte de la CEL Ebre s'ha hagut d'anar adaptant als canvis normatius. El darrer és beneficiós per a la comunitat energètica perquè el Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat una ampliació significativa en l'abast de l'autoconsum que permet que més negocis i particulars s'hi puguin sumar. El radi per poder formar part d'una comunitat energètica ha passat de 2 a 5 quilòmetres i Cambra CEL «podrà incorporar més membres en un radi més ampli».

Minguell ha apuntat que l'ampliació de l'abast d'autoconsum permetrà a CEL Cambra Ebre arribar a més microempreses que estan allunyades de les teulades cedides pels ajuntaments -on s'instal·len les plaques-. Ha posat com a exemple el municipi d'Alcanar, que té nuclis dispersos en un terme molt gran. «Hi ha veïns i establiments pràcticament entre la Ràpita i Vinaròs, però les plaques estan en un coberta de dins del municipi. Ara es podran beneficiar tots aquests nuclis dispersats, i també podrem arribar al sector primari i agroalimentari», ha dit el gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa.

«Com a societat hem de fer moltes polítiques per a revertir el canvi climàtic que patim. Ho estem veient aquests dies amb les onades de calor que no s'havien produït mai al mes de juny i, per tant, hem de fer tot el que sigui possible per a portar endavant energies sostenibles i oferir un benefici econòmic als ciutadans», ha afegit l'alcalde de Tortosa.