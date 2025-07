El CAT incorpora polseres intel·ligents per protegir el personal dels cops de calor

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha lliurat polseres intel·ligents a 25 membres del seu equip humà per reduir el risc de cop de calor entre els professionals que duen a terme treballs en espais oberts. Es tracta d’una iniciativa que el CAT impulsa per primera vegada enguany amb l’objectiu d’evitar incidents ocasionats per les altes temperatures durant els mesos d’estiu. L’ens ha adquirit 25 dispositius recarregables que ha repartit entre mostrejadors, operadors i membres del Departament de Manteniment.

Aquestes polseres intel·ligents controlen la temperatura ambiental i corporal de l’usuari o usuària. El sensor capta la radiació de calor emesa pel cos i calcula la temperatura corporal interna. Si el dispositiu detecta que se superen els 37,8 ºC corporals o els 42 ºC ambientals, s’activa una alarma sonora, vibratòria i lumínica des del mateix. «En cas d’activar-se l’avís, el treballador haurà d’aturar l’activitat, refugiar-se del sol, hidratar-se amb aigua i fer repòs fins que es recuperi totalment». Així ho ha explicat Mireia Campos, cap del Departament de Seguretat del Consorci, qui també ha recordat que «aquesta mesura complementa altres accions que ja fa anys que es tenen en compte en els protocols propis de seguretat, com ara: facilitar crema de protecció solar, roba transpirable, gorres, ulleres amb protecció UV, i ampolles a tots aquells treballadors i treballadores que han de dur a terme part de la seva jornada laboral en espais exteriors. També oferim formació específica en primers auxilis al nostre equip per poder respondre correctament en cas de necessitat, i disposem de carpes i para-sols per reduir la sobreexposició solar dels nostres companys i companyes».

El president de l’ens, Marc Brunet, ha detallat que «les polseres intel·ligents s’han lliurat a 25 treballadors del CAT aquesta setmana i estaran operatives durant tota la campanya estival». Brunet ha defensat que «invertir constantment en mesures que garanteixin la seguretat de les persones és i serà sempre una prioritat per al Consorci».

Malgrat que el CAT no ha registrat cap incident laboral per aquesta causa, l’ens pretén reduir al mínim la possibilitat que s’esdevingui un episodi d’aquestes característiques. És per això que compta, des de ja fa uns anys, amb un protocol propi de treballs exposats a altes temperatures. Entre altres qüestions, el document requereix programar i adaptar les tasques en espais oberts fora de l’horari de perill dels avisos emesos per entitats autoritzades com l’AEMET o el Meteocat. Si l’avís registrat és per calor molt intensa, caldrà valorar la reducció o modificació de les hores de la jornada prevista.