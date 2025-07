Universitats escurçarà la tramitació per adscriure com a universitari l'Hospital de Tortosa

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el Govern treballarà «per escurçar a la meitat» els tretze mesos de la tramitació per adscriure l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) com a hospital universitari i poder impulsar els estudis de Medicina al campus ebrenc de la URV. Montserrat ha dit que aquest termini comença a computar a final d'estiu, un cop el consell rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha iniciat el procés i ha aprovat la sol·licitud.

«Ho farem no només amb aquest hospital sinó amb altres hospitals de Catalunya perquè tenim aquest compromís ferm d'assegurar que el talent pugui circular pel territori», ha dit la consellera en una visita institucional a Tortosa aquest divendres.

Montserrat ha destacat el decret de preus universitaris perquè el curs vinent «els estudis a les universitats públiques tinguin el preu més baix fins ara en els graus i màsters habilitants» i que també es fixarà una reducció de fins al 30% en els màsters que són no habilitants. La consellera de Recerca i Universitats també ha remarcat el programa microcredencials que «garanteix» càpsules de formació a les universitats públiques perquè treballadors i treballadores entre 25 i 65 anys puguin cursar entre 3 i 15 crèdits universitaris, «reconeguts també per Europa», i incentivar la formació contínua, també des de la universitat pública.

La titular d'Universitats ha assegurat que el Pla Catalunya Lidera del Govern elaborarà una «mapa de titulacions» que s'ofereixen a les 12 universitats catalanes, 7 públiques i 3 privades, i a la Universitat Oberta de Catalunya, no presencial, a partir del qual es vol elaborar «una planificació amb molt rigor» que permeti «incrementar el nombre de places en titulacions en l'àmbit de les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i la medicina» «Som plenament conscients que el talent necessita oportunitats i que el talent resideix a tot el país. Hem de crear aquestes passarel·les perquè el talent pugui transitar i moure's amb tota normalitat i que es pugui desplaçar allà on hi hagi aquesta possibilitat de ser format».