Un vehicle dels Mossos cau per un talús de 3 metres en una maniobra per evitar una col·lisió

Ahir dimecres, 2 de juliol, un vehicle de trànsit dels Mossos d'Esquadra va patir un accident a l'N-340, al punt quilomètric 1.040 en sentit nord, mentre es dirigia a una emergència a l'Aldea. Els fets van succeir cap a un quart de cinc de la tarda.

Segons han informat fonts policials, el vehicle del cos circulava en servei urgent quan, en el moment de realitzar un avançament, el cotxe que estava depassant va efectuar un gir reglamentari a la dreta. Per evitar la col·lisió, el conductor del vehicle policial va fer una maniobra evasiva que va provocar la sortida de la via pel carril esquerre. En aquest punt, no hi havia protecció de barrera de seguretat i el vehicle va caure aproximadament tres metres per un pas d’aigua, deixant una aparatosa postal del vehicle accidentat.

Diverses dotacions d’emergència es van desplaçar fins el lloc dels fets i els agents implicats van ser traslladats a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on, afortunadament, es troben fora de perill després de l’heroica acció.