Tortosa modifica el pressupost per pagar hores extra als agents de la Policia Local i la Brigada

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat una modificació pressupostària de 134.081,50 euros que permetrà pagar hores extraordinàries als agents de la Policia Local i de la Brigada municipal. Fins a l'any passat, les hores extraordinàries que es fan, sobretot en esdeveniments com la Festa del Renaixement, l'ExpoEbre o les Festes de la Cinta, es compensaven amb hores de descans, però des de l'any passat s'ofereix l'opció de cobrar-les.

En una sessió extraordinària aquest dimecres al matí, també s'ha decidit crear una borsa d'agents interins de la Policia Local, per «cobrir les necessitats del servei que puguin sorgir». L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha afegit que s'ha creat la plaça de sotsinspector que es cobrirà en una promoció.

Jordan ha recordat que el govern de Tortosa vol millorar els drets dels treballadors municipals i que la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals ha afectat la relació d'hores que, «mentre es prenen altres mesures de forma paral·lela per tal de garantir el servei públic de la ciutat», s'ha volgut dotar les hores extraordinàries que assumeixen els empleats «per cobrir aquesta diferència», i també per «poder donar resposta a tots els dispositius especials» que es fan durant l'any.

En el cas del cos de la Policia Local de Tortosa s'ha creat també una borsa d'agents interins per reforçar el servei o cobrir baixes. Una vegada es publiquen les bases del procés de selecció al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), mitjançant el sistema d'oposició lliure, es podran presentar les sol·licituds per apuntar-se a la borsa durant vint dies. A més, l'Ajuntament ha previst optar a la borsa de policies locals del departament d'Interior de la Generalitat, una borsa d'agents interins que s'ha creat a partir dels aspirants que s'han presentat a processos selectius d'agent de Mossos d'Esquadra o de policia local i que, malgrat aprovar la primera fase del procés selectiu, no han obtingut plaça.