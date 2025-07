Tortosa licita l'obra per fer un aparcament amb zona enjardinada als terrenys de Renfe

Terrenys de Renfe on l'Ajuntament de Tortosa projecta un aparcament amb zona enjardinada

L'Ajuntament de Tortosa ha licitat les obres per habilitar un gran aparcament amb zona enjardinada als antics terrenys de Renfe, al centre de la ciutat. En aquesta àrea s'habilitarà un aparcament de 284 places, 201 places per a cotxes i 83 per a motocicletes. Tindrà un cost de 448.000 euros i una doble entrada pel carrer Ronda Reus i pel carrer Ronda Docs, a més d'una àrea enjardinada i un vial entre els carrers Màrtirs de 1640 i Ronda Docs que podrà ser utilitzat pels vehicles d'emergència. Pel que fa al termini de presentació d'ofertes és obert fins al 21 de juliol.

L'àmbit d'actuació afecta una superfície de 10.364,45 metres quadrats, per fer un aparcament en superfície provisional que facilitarà l'aparcament als veïns de la zona i als usuaris del centre comercial.

Es tracta d'una actuació «sostenible», assegura l'Ajuntament, amb la utilització de paviments drenants que permetran la infiltració d'aigua i l'adequació d'una gran àrea verda, amb zones d'esbarjo. El termini d'execució previst és de quatre mesos.