Educació
El professorat del Dertosa alerta que el conflicte per la direcció «bloqueja» el seu funcionament
Educació assigna una nova inspectora al centre de Tortosa, però part del claustre planta la nova directora
L'assemblea de professorat de l'Institut Dertosa de Tortosa alerta del «bloqueig» del funcionament del centre, que no pot desenvolupar les tasques per tancar el curs i preparar el vinent. El conflicte del claustre i la comunitat educativa amb Educació per la tria de la nova directora accidental no ha permès constituir l'equip directiu.
El Departament ha assignat una nova inspectora per al centre, que es va presentar dilluns passat en un claustre extraordinari. La reunió no ha servit per apropar postures, sinó que «agreujat el malestar general». El professorat retreu a la inspecció que «els alliçoni» i que incomplís el funcionament del claustre, fent participar la nova directora, a la qual van plantar bona part dels docents.
Segons expliquen els professors en un comunicat, la nova inspectora va comunicar al claustre de Dertosa que el nomenament de la direcció accidental «és irreversible». Els docents i la comunitat educativa de l'institut s'hi oposen i insisteixen a «anul·lar» el procés i que la directora sortint o «algun membre de consens habilitat per a la funció directiva» pugui assumir el càrrec de la direcció el curs vinent, mentre es torna a fer la selecció de director a l'institut.
L'assemblea de professors del Dertosa «exigeix un model de governabilitat educatiu basat en la transparència, la imparcialitat i el sentit de responsabilitat». Denuncien que s'estan «vulnerant drets col·lectius» i «desmantellant el model de gestió democràtica».