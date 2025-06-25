Tortosa
La Festa del Renaixement reunirà una seixantena de grups internacionals de recreació històrica
La programació agrupa diferents espectacles en vuit itineraris personalitzats per al públic
La 27a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa reunirà 59 grups de recreació històrica procedents de 8 països diferents, que oferiran 21 espectacles en espais fixos i altres en 32 espais d'actuació simultanis. Entre el 17 i el 20 de juliol, la capital ebrenca es transporta al segle XVI, considerada l'etapa «d'esplendor» de la ciutat.
La programació inclou 450 franges horàries d'activitat «diversa i de qualitat». Els espectacles també s'han agrupat en vuit itineraris personalitzats recomanats que pot adquirir el públic. Les entrades es posen a la venda divendres.
La consellera de Cultura, Sònia Hernàndez, serà la pregonera de la Festa després de l'acte d'obertura de portes al Portal del Romeu que es farà el 17 de juliol al vespre.
Les entrades dels espectacles de pagament estaran disponibles en línia divendres i es podran comprar presencialment a partir de dilluns a la Casa de Festes. S'oferiran itineraris personalitzats com el temàtic, nocturn, clàssic, familiar, històric, per sorprendre, participatiu o el de novetats. Hi ha paquets amb descomptes. Una desena d'espectacles són nous a la programació i cinc d'aquests són estrenes. També s'estrenarà un sopar espectacle als Jardins del Príncep.
El programa de la Festa del Renaixement s'estructura en blocs amb els corrals de comèdies, espectacles en espais fixos; les cerimònies d'època i celebracions; els ambients del segle XVI: exposicions, visites i mostres; tallers i jocs familiars; espai natura, amb animals a la vora del riu Ebre; mercats d'època d'artesania i oficis antics; campaments i vida quotidiana; sonadors i comèdies a les places, espectacles en obert; rutes nòmades del segle XVI, espectacles itinerants i animacions de carrer; i la ruta de la Saboga amb 14 tavernes participants
Trobada d'Abanderats després de la polèmica
Un «dels plats forts» serà la Trobada Internacional d'Abanderats en què participaran agrupacions de quatre països, els Abanderats de Mindelheim i Neuburg (Alemanya), els de Florència i Sansepolcro (Itàlia), els de San Marino, i els Abanderats de Tortosa. La darrera edició del Renaixement va quedar marcada pel conflicte del grup local d'abanderats i la seva polèmica actuació en la cloenda de la Festa a la plaça de l'Absis. Les escridassades i l'enfrontament amb altres grups de recreació històrica municipals va acabar amb una denúncia i un judici ràpid al regidor de Junts per Tortosa i membre de grup d'Abanderats, Domingo Tomàs. La jutge va absoldre Tomàs del delicte d'agressió.