Policial
Rescaten un pitbull en l’Aldea en estat de malnutrició extrema
La Guàrdia Civil va identificar a la propietària dels gossos i la investiguen per un cas de suposat maltractament animal
Agents de la Guàrdia Civil van detectar durant una inspecció rutinària per la demarcació territorial dos gossos de raça pitbull a l’interior d’un cobert d’una casa rural en l’Aldea.
En una primera inspecció visual, van observar que un dels gossos presentava exteriorment clares mostres de falta de salut, pel que van inspeccionar més a fons l’habitacle, comprovant una absoluta falta de neteja i higiene, i que a més mancava d’una zona amb sostre que els protegís de les inclemències del temps, així com d’aigua neta i menjar.
En conseqüència, es va procedir a intervenir un dels animals, realitzant gestions amb la Policia Local de L’Aldea, que va activar el protocol que l’Ajuntament disposa per a aquests casos, donant avís a la protectora Associació per al refugi i cura dels animals de L’Ebre (ARCA).
Per aquesta raó es va traslladar a l’animal a una clínica veterinària, on va ser atès de manera urgent, sent-li diagnosticades, entre altres patologies, leishmaniosi, filariosi i malnutrició extrema, prescrivint l’ingrés immediat en un hospital veterinari, per tal de salvar-li la seva vida.
Una vegada identificada la propietària dels gossos, es va procedir a instruir diligències, investigant-la com a presumpta autora d’un suposat delicte de maltractament animal, donant compte de l’actuat al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia dels de Tortosa.
El Codi Penal, contempla per a l’esmentat delicte penes de presó, multes i inhabilitació per exercir professions relacionades amb animals o per tenir animals a càrrec.