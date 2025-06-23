Medi Natural
Localitzen el primer niu de tortuga careta de l'estiu al Delta de l'Ebre
La posta és de 119 ous i es preveu que les cries surtin entre agost i octubre
El primer niu de tortuga careta de l'estiu de la costa catalana es va localitzar aquest passat divendres al Parc Natural del Delta de l'Ebre. El niu presenta 119 ous. El van trobar tècnics del parc i es va activar el protocol de seguiment de nidificació que coordina el Departament de Territori.
La temporada de cria de la tortuga careta arrenca a principis del mes de juny i es perllonga fins a finals d'octubre. Les mares solen fer els nius entre mitjans de juny i finals de juliol, i les cries comencen a emergir a partir de principis d'agost fins a mitjans o finals d'octubre. La nidificació de tortugues careta a la Mediterrània occidental va començar fa uns 10 o 15 anys, un canvi de comportament motivat probablement pel canvi climàtic.