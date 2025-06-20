Successos
Detingut per vendre droga al detall a l'entorn d'un local d'oci de l'Aldea
Els Mossos van trobar 34 grams de cocaïna, marihuana i 2.065 euros en els escorcolls a casa seva i un magatzem
Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de l'Aldea (Baix Ebre) de 49 anys per, suposadament, dedicar-se a la venda de drogues al detall a l'entorn d'un conegut local d'oci de la població. A principis d'any, els investigadors van tenir coneixement que l'arrestat es dedicaria al tràfic de drogues.
Arran de diferents vigilàncies i seguiments, els agents van poder constatar que venia les substàncies a l'entorn d'un local d'oci força concorregut de la mateixa població. L'escorcoll autoritzat judicialment d'aquest dijous del domicili i un magatzem de la seva propietat va permetre intervenir 34,39 grams de cocaïna i una bossa que contenia marihuana, així com 2.065 euros en metàl·lic.
Durant la intervenció, els agents també van trobar diverses eines utilitzades per a la preparació, pesatge de la droga i posterior venda. El detingut ha passat aquest divendres a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tortosa.