Judicial
Investiguen directius del Consorci d'Aigües de Tarragona per prevaricació en una adjudicació
Joan Alginet i Jesús Martin estan citats a declarar al setembre al jutjat de Tarragona
El jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona investiga l'expresident del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), Joan Alginet, i el secretari del consell d'administració, Jesús Martín, en una causa oberta per prevaricació en la licitació d'un contracte, l'any passat. Com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a l'ACN, Alginet i Martín estan citats a declarar el pròxim 16 de setembre. La causa s'ha obert arran d'una denúncia particular.
La licitació que s'investiga s'havia recorregut al Tribunal Català de Contractes, que va obligar el Consorci a adjudicar el contracte a l'empresa que havia perdut el concurs i que havia presentat, inicialment, una millor oferta.
El jutjat de Tarragona investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació del contracte d'una plataforma interna de gestió empresarial al Consorci d'Aigües de Tarragona. En el concurs hi van participar dues empreses, Marqués Professional Services Information Technology SL, i la unió temporal de dues empreses del grup PKF ATTEST.
Com explica el Consorci d'Aigües de Tarragona en un comunicat, l'adjudicació va ser impugnada per PKF ATTEST davant del Tribunal Català de Contractes (TCC), qui la va declarar nul·la i va adjudicar el contracte a PKF. El CAT diu que «ha complert i executat» la resolució del TCC i que el contracte ha començat a executar-se «amb normalitat» amb aquesta empresa.
Contenciós administratiu
Sobre aquesta resolució, el CAT ha interposat un recurs contenciós administratiu que processa la secció cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Consorci diu que ha presentat en aquest contenciós un dictamen pericial i un informe jurídic «d'experts independents de reconegut prestigi».
L'obertura d'ofertes
PKF va presentar el recurs perquè Marqués va «rebaixar l'oferta» en l'obertura de sobres, quan se li va demanar si l'import de la seva oferta incloïa les pròrrogues. Amb una millora puntuació tècnica i una oferta més baixa que la inicial, Marqués es va adjudicar el contracte i PKF ATTEST va denunciar perquè no havia pogut fer una contraoferta. Sobre aquesta presumpta «mala praxi» en l'acte d'obertura dels sobres, el Consorci nega que «permetés reduir ni modificar cap de les ofertes presentades inicialment» i justifica que es va «desagregar l'import entre implantació i pròrrogues».
Segons el comunicat, el plec de la licitació preveia la presentació «d'un únic import total», però PKF va demanar presentar una oferta desagregada entre els costos d'implantació de l'aplicació informàtica i pròrrogues. El CAT diu que va acceptar la petició de PKF ATTEST i va emetre una nota d'aclariment amb l'única fórmula permesa sobre com desagregar els costos, que es comunica a les parts i es publica al perfil del contractant.
El Consorci explica que en el moment de l'obertura de sobres, la mesa de contractació requereix a Marqués desagregar l'oferta al nou format sol·licitat per PKF, perquè «Marqués ja l'havia presentat dins el termini i en la forma escaient, conforme al format inicial (únic import total)». «El CAT entén que la forma d'actuar de la taula va permetre garantir els principis de concurrència d'ofertes, competència i igualtat de condicions a la licitació», apunten al text.
En el comunicat del CAT apunten que la llei de contractes del sector públic avalaria que presideixi la Taula de Contractació el president de l'entitat i neguen que s'investigui un cas de presumpte assetjament a un treballador. En aquest sentit, «es reserva el dret a emprendre les accions legals corresponents davant eventuals denúncies falses, simulacions de delicte i difamacions contra l'entitat, els òrgans de govern i persones treballadores».
El Consorci d'Aigües de Tarragona s'ofereix a «col·laborar i cooperar amb la justícia, facilitant tota la informació i documentació que sigui necessària en el transcurs del procés amb la voluntat d'esclarir els fets amb la màxima celeritat».