Successos
Cremen matalassos en una nau abandonada de Roquetes
Els fets van passar a les 20.58 hores i es van desplaçar quatre unitats de Bombers de la Generalitat
Els Bombers de la Generalitat van treballar dimarts al vespre en un incendi a Roquetes. El fets van passar a les 20.58 hores en una nau abandonada situada al carrer Pare Romanyà, que estava tapiada per part de l'Ajuntament.
Segons explica el cos d'emergències, algú hauria tirat un mur per poder accedir a l'interior i hauria incendiat diversos matalassos i una pila de restes de fusta en una foguera. Quan van arribar els bombers no hi havia ningú a l'interior de la nau afectada.
A les 21.13 hores van donar per extingit el foc. Els bombers també van revisar l'estructura de la nau, la qual no va quedar afectada. En l'extinció de l'incendi hi van treballar quatre dotacions terrestres de bombers.