Policial
Deu detinguts en una operació contra tres punts de venda d'haixix i cocaïna a Deltebre
El líder del grup residia a Masdenverge i s'encarregava de distribuir els estupefaents, segons la policia
Els Mossos d'Esquadra han detingut sis homes i quatre dones, entre els 26 i els 59 anys, com a presumptes integrants d'un grup organitzat que es dedicava a la venda d'haixix i cocaïna des de tres domicilis de Deltebre. En un operatiu aquest dilluns en col·laboració amb la policia local, van efectuar escorcolls als tres immobles on es produïa l’activitat delictiva, trobant diverses bossetes d’haixix i cocaïna -12 grams-, diverses peces d’haixix, substàncies de tall i estris per preparar les dosis. Els agents van escorcollar també un domicili ubicat a la població de Masdenverge, on residia la persona que, suposadament, liderava el grup criminal, encarregada de transportar i distribuir la droga entre els punts de venda.
El cos i la policia local de Deltebre van posar en marxa una investigació a finals de l'any passat quan van tenir coneixement de l'activitat de venda de drogues per part de tres homes en dos immobles de la població. Les indagacions van constatar que l'activitat es va estendre a una tercera casa i amb més implicats.
El grup, segons el comunicat policial, estava liderat per un home domiciliat a la localitat de Masdenverge, encarregat de transportar i distribuir els estupefaents a la resta de membres. Precisament, la resta d'integrants del grup actuaven com el que en l'argot es coneix com a «punteros», assumint la tasca de captar clients i subministrar-los la droga.
Després d’establir un operatiu de vigilància dels accessos als domicilis, els agents van observar que diàriament es produïa una constant entrada i sortida de persones, les quals estaven molt poca estona als habitatges. Van identificar diversos individus sortint dels domicilis portant substàncies estupefaents.
En el transcurs d’aquesta operació es van detenir deu persones, set a Deltebre i tres a Masdenverge. Els arrestats, investigats per suposats delictes contra la salut pública i pertinença a grup organitzat, passaran en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció de Tortosa coneixedor del cas.