Un camió s'incendia a l'àrea de servei de l'AP-7 del Baix Ebre

Els fets han passat a pocs minuts de les sis del matí i hi han treballat quatre dotacions de Bombers

Imatge de les rodes i del tendal del remolc cremat a l'Aldea.

Imatge de les rodes i del tendal del remolc cremat a l'Aldea.

Shaila Cid
Shaila CidRedactora

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l'incendi d'un tràiler a l'àrea de servei del Baix Ebre de l'AP-7, a l'Aldea. L'avís l'han rebut a les 05.43 hores i s'han desplaçat amb quatre dotacions terrestres.

Un cop han arribat al lloc dels fets han comprovat que han cremat les rodes i el tendal del remolc, que transportava bobines d'alumini. El foc no ha afectat a la tractora. Cap persona ha resultat ferida.

