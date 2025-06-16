Successos
Un camió s'incendia a l'àrea de servei de l'AP-7 del Baix Ebre
Els fets han passat a pocs minuts de les sis del matí i hi han treballat quatre dotacions de Bombers
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l'incendi d'un tràiler a l'àrea de servei del Baix Ebre de l'AP-7, a l'Aldea. L'avís l'han rebut a les 05.43 hores i s'han desplaçat amb quatre dotacions terrestres.
Un cop han arribat al lloc dels fets han comprovat que han cremat les rodes i el tendal del remolc, que transportava bobines d'alumini. El foc no ha afectat a la tractora. Cap persona ha resultat ferida.