Successos
Un incendi obliga a evacuar una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a Deltebre
Quatre persones han estat ateses pel SEM per inhalació de fum, una d’elles traslladada a l’Hospital Verge de la Cinta en estat menys greu
Un incendi ha afectat la matinada d’aquest diumenge una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual situada a l’avinguda de la Pau, a Deltebre. L’avís s’ha rebut a les 00.24 h i els Bombers de la Generalitat han activat quatre dotacions, que han treballat durant dues hores i quart aproximadament.
Quan els efectius han arribat al centre, tots els residents i treballadors (un total de 27 persones) ja havien estat evacuats correctament. El foc es trobava confinat en una habitació i s’hi han practicat les primeres atencions fins a l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’incendi s’ha donat per extingit a les 01.03 h. Tot seguit, els Bombers han iniciat les tasques de ventilació amb ventiladors i, a partir de la 01.47 h, s’ha començat el reallotjament dels pacients a les zones netes del centre.
El SEM ha atès quatre persones per inhalació de fum, tres d’elles han estat donades d’alta in situ i una quarta ha estat traslladada en estat menys greu a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.