Societat
La Festa de l'Arròs de Deltebre reconnecta una trentena de plantadors amb el passat agrari
La consellera Parlon referma el compromís d'ampliar la plantilla de Mossos per apostar per una policia de «proximitat»
Una trentena de plantadors s'han enfangat a la Festa de l'Arròs de Deltebre (Baix Ebre) coincidint amb la Plantada, una activitat que reconnecta amb el passat agrari de la localitat.
La finca de la Bombita ha tornat a obrir portes per mostrar el mètode tradicional de sembra de l'arròs, una activitat que ha aplegat veïns i curiosos.
Enguany, una de les plantadores d'honor ha estat la consellera d'Interior, Núria Parlon, qui ha refermat el compromís d'ampliar la plantilla de Mossos per apostar per una policia de proximitat.
«Tots aquells esdeveniments que fem com a cultura mediterrània depèn una part important dels cossos de seguretat», ha indicat. Segons l'organització, aquest diumenge passaran per aquest indret unes 2.000 persones.