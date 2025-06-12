Successos
Ferides dues persones en un incendi d'un pis a l'Ampolla
El foc ha cremat completament el menjador d'un primer pis
Sis dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'un incendi d'habitatge a l'Ampolla. El cos d'emergències han rebut l'avís a les 11.56 hores i s'han desplaçat fins al número 6 del carrer Saragossa.
Els bombers han comprovat que el foc ha cremat completament el menjador d'un primer pis, mentre que la resta de la vivenda ha quedat també afectada. Els bombers han rescatat dues persones que s'havien confinat al terrat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a les dues persones per inhalació de fum.
Cap a les 14 hores s'ha donat per finalitzat el servei després de fer diverses comprovacions a l'habitatge.