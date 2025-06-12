Educació
El claustre de l'Institut Dertosa denuncia «un procés viciat i sense equitat» en la tria de la directora accidental
Educació justifica que es designi una de les candidates d'un procés de selecció recorregut i declarat nul
El claustre docent de l'Institut Dertosa de Tortosa denuncia que la designació de la direcció accidental per al pròxim curs s'ha fet en «un procés viciat i sense equitat». Els professors rebutgen la decisió i qüestionen «la imparcialitat del procés de selecció», que va ser declarat nul. Així i tot, Inspecció d'Educació ha atorgat la direcció accidental de l'Institut Dertosa a una de les dues candidates d'aquest procés. L'altra és la que va presentar el recurs d'alçada.
El director ebrenc d'Educació, Mario González, ha justificat que s'ha elegit la candidata «amb interès pel càrrec i amb més condicions», però el professorat reclama una solució alternativa, com seria la borsa de directors o altres docents del claustre amb el curs de direcció.
El 80% del claustre de l'Institut Dertosa, que està format per un centenar de professors i professores, han decidit fer públic el descontentament «a la falta de transparència» amb què s'ha escollit la directora accidental del centre per a l'any que ve. L'actual directora acaba el quart any de mandat el 30 de juny i va comunicar que no volia continuar en el càrrec. Això va iniciar un procés de selecció on es van presentar dues candidates, una professora del centre tortosí i una de l'Institut Deltebre.
«Avaluació dubtosa»
Segons ha denunciat el claustre del Dertosa, una de les candidates «ha patit pressió i ha estat avaluada de manera dubtosa, amb criteris que l'han perjudicat des del primer moment». En concret, fonts del claustres assenyalen que en la primera fase del procés de selecció que puntua la Inspecció d'Educació, a aquesta candidata se la va puntuar amb zero punts. En canvi, la comissió de selecció -formada per tres representants del Departament, tres del Consell Escolar i tres del claustre- va puntuar la segona fase del procés, en la qual aquesta candidata va aconseguir tres punts més que l'altra, la docent de l'Institut de Deltebre.
Procés nul
La professora de l'Institut Dertosa va presentar un recurs d'alçada contra el procediment de selecció, i Educació l'ha declarat nul. El director dels serveis territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, Mario González, ha explicat que amb la nul·litat i el procés tancat, «existeix un altre procediment diferenciat» per escollir un director accidental per al curs vinent, fins que es torni a obrir un concurs públic per cobrir la plaça vacant.
En aquest procés és la Inspecció d'Educació qui ha presentat «un informe motivat» per fer la tria. Es tenen en compte «mèrits, experiència docent i experiència actual en un equip directiu». Segons González, «s'ha de donar preferència a les persones que han manifestat el seu interès i disponibilitat a exercir la direcció», i per això s'ha escollit entre les dues candidates del procés nul. «No qualsevol persona ha tingut aquesta disponibilitat, la resta de claustre ni professors de l'entorn no ho ha fet. I la mateixa directora actual va fer la renúncia expressa», ha insistit el director territorial. «És lògic una proposta amb relació a una de les dues candidates a qui es fa un encàrrec provisional accidental, només per un any, per poder arrencar el curs i tornar a constituir una nova comissió en la qual es reproduirà aquest procés i esperem que amb totes les garanties», ha conclòs.
Altres solucions
El claustre demana que no es designi cap de les dues candidates i que es busqui una solució alternativa, com la provisió del càrrec per algú de la borsa de directors o la pròrroga de la directora actual. Alerten que la decisió de designar una de les candidates pot tenir conseqüències negatives per a la igualtat d'oportunitats en futurs processos de selecció, ja que la que exercia el càrrec el curs vinent augmentarà la puntuació de mèrits.