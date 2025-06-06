Equipaments
Niubó visita les noves llars d'infants de Tortosa, un «històric projecte educatiu» per a la ciutat
L'alcalde Jordi Jordan destaca «la bona acollida» dels nous centres i l'alta demanda registrada en la preinscripció
La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat les obres de les noves llars d'infants públiques que enllesteix l'Ajuntament de Tortosa. Estan ubicades als barris de Ferreries i del Temple, la que ha visitat la consellera, i obriran portes el curs vinent amb una oferta de 148 places.
Niubó ha agraït "l'aposta històrica" que ha fet el consistori amb un projecte que millorarà "el desenvolupament dels infants, la conciliació de les famílies, la integració i l'acollida". L'alcalde Jordi Jordan ha assegurat que les noves escoles infantils de 0 a 3 anys han tingut "una bona acollida" i s'ha registrat "una alta demanda en la preinscripció". El batlle ha remarcat que ja està obert el període de matrícula definitiva, fins al 20 de juny.