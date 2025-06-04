Policial
Immobilitzen una furgoneta que circulava per l'N-340 per l’Ametlla superant la càrrega permitida
El vehicle presentava greus deficiències tècniques com la falta de cargols en un dels pneumàtics
Els Mossos d'Esquadra han immobilitzat una furgoneta que superava la càrrega permitida al Baix Ebre. El vehicle va ser interceptat quan circulava molt lentament i creant retencions a l'N-340 a l’Ametlla de Mar.
Els agents de la policia autonòmica van comprovar que superava en 1.200 kg la massa màxima autoritzada de 3.500 kg. A més, a un dels pneumàtics li faltaven dos cargols.
Per aquest motiu van immobilitzar el vehicle i van denunciar les greus deficiències tècniques de la furgoneta.