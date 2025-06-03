Societat
La Festa del Renaixement de Tortosa estarà dedicada als gremis i tindrà l'edició més nocturna
L'oferta d'oci nocturn es trasllada a l'antic Camp de la Torreta de Remolins
La Festa del Renaixement de Tortosa d'aquest any se celebrarà del 17 al 20 de juliol i tindrà com a eix temàtic els gremis d'oficis i les confraries agrupades en els trasts de defensa de muralla, que eren els encarregats de protegir i defensar la ciutat al segle XVI. Els encarregats de portar l'estendard de la XXVIII edició seran els membres del grup de teatre Pastisset.
El regidor de la festa, Víctor Grau, ha anunciat que l'oferta d'oci nocturn serà la més abundant de la història de la celebració per evitar les hores de més calor. A més, l'oferta d'oci nocturn es traslladarà a l'antic Camp de la Torreta de Remolins. Aquest dimarts s'ha presentat també el cartell, elaborat per l'alumnat del cicle de disseny gràfic de l'Institut de l'Ebre.