L'Hospital de Tortosa completa la primera extracció d'un úter amb la tècnica vNOTES

La intervenció és pionera en cirurgia ginecològica, ja que és mínimament invasiva i no deixa cicatrius visibles

La recuperació és molt més ràpida i es redueix el dolor postoperatori i el sagnat.

La recuperació és molt més ràpida i es redueix el dolor postoperatori i el sagnat.Cedida

ACN

L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) ha completat la primera extracció d'un úter mitjançant la tècnica quirúrgica vNOTES (operació endoscòpica transluminal de l'orifici natural vaginal, per les sigles en anglès). La intervenció és pionera en cirurgia ginecològica, ja que és mínimament invasiva i no deixa cicatrius visibles. 

La tècnica permet accedir a l'interior de l'abdomen a través de la vagina i mitjançant un dispositiu especial es poden introduir els instruments endoscòpics per extreure l'úter o tractar altres afeccions benignes com miomes o quists ovàrics. Això permet també que la recuperació sigui molt més ràpida i es redueixi el dolor postoperatori i el sagnat.

