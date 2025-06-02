Municipal
Tortosa construirà la nova pista d'atletisme amb una subvenció d'1,7 milions de la Generalitat
L’equipament s’ubicarà al nucli de Jesús i tindrà vuit carrils, graderies, vestidors, pèrgola i una sala polivalent
L'Ajuntament de Tortosa construirà la nova pista d’atletisme amb una subvenció d’1,7 milions d’euros concedida per la Generalitat al poble de Jesús. La pista serà reglamentària i tindrà vuit carrils. Això permetrà acollir competicions nacionals i estatals. L’equipament també disposarà d’una pèrgola, vestuaris i una sala polivalent, així com una petita graderia i una zona arbrada.
Els terrenys on s'ubicaran les noves instal·lacions ocupen una superfície de gairebé 44.000 metres quadrats i es troben entre la carretera que uneix Jesús i Roquetes, fins al canal de la Dreta de l'Ebre. Aquests es van adquirir en el mandat anterior. «Però fins ara el projecte no tenia el finançament garantit», ha afirmat l’alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.