Municipal
L'Ajuntament de Camarles detecta presumptes irregularitats en el pagament a proveïdors
El consistori apunta a males actuacions del tresorer i la secretària municipal que hi havia i ho portarà a la justícia
L'Ajuntament de Camarles (Baix Ebre) ha detectat presumptes irregularitats en el pagament a proveïdors per valor de 700.000 euros. Segons ha informat el consistori, els fets els van detectar el desembre del 2024 i després de consultar-ho amb advocats van decidir demanar un informe al Servei d'Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona.
El document imputa presumptes conductes irregulars tant al tresorer sortint amb funcions en la intervenció municipal com també, i «en un grau de participació molt inferior», a la secretària municipal sortint. Ara, el consistori ha encomanat als serveis jurídics la redacció d'una «denúncia o querella per posar els fets en coneixement de la justícia de manera immediata».
Després d'un primer estudi, els advocats han apuntat que es podrien haver comès els delictes de malversació, falsedat documental i d'activitats prohibides als funcionaris. Des de l'ajuntament han assenyalat que la investigació continua oberta i no han descartat que el perjudici econòmic a les arques municipals pugui ser superior.
Finalment, el consistori ha afegit que «hi ha voluntat conjunta dels tres grups polítics municipals per col·laborar i coordinar esforços en l'esclariment dels fets relatius a aquest assumpte».