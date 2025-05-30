Successos
Detectades 25 tones de fibrociment amb amiant en una granja de Tortosa
La Guàrdia Civil investiga tres persones per delictes ambientals i laborals després de trobar residus enterrats i greus irregularitats en la gestió de materials perillosos
La Guàrdia Civil ha detectat unes 25 tones de fibrociment amb amiant en una explotació ramadera, situada al terme municipal de Tortosa. Durant la inspecció, feta a finals de gener d’enguany, els agents van descobrir que una part del material que s'havia retirat en les obres d’una granja eren teulades de plaques de fibrociment. Davant d’això, els investigadors van estimar que hi podria haver enterrades entre tres i quatre tones d'aquest residu a la finca. Després d’analitzar les mostres recollides en l’actuació, els agents investiguen tres persones per un suposat delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, així com contra la seguretat i la salut dels treballadors.
Els agents del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA), conjuntament amb els inspectors de Treball de la Generalitat, van fer una inspecció en matèria de prevenció mediambiental el 31 de gener d’aquest any al terme municipal de Tortosa. En l’actuació, els van localitzar unes 25 tones de fibrociment que s’havien retirat de les teulades de la granja. Segons el cos policial, entre els compostos que formen el fibrociment hi ha l'amiant, en un percentatge del 10 i 20%. Davant d’aquest fet, van requerir la documentació referent a la gestió dels residus generats a l’empresa constructora.
La companyia no va poder justificar la destinació de les deixalles, per la qual cosa, els agents van fer una inspecció ocular del lloc i van observar que hi havia terra remoguda amb altres restes barrejades. Per aquest motiu, van recollir mostres i les van enviar al laboratori del Servei de Criminalista de la Guàrdia Civil (SECRIM).
La Guàrdia Civil va sol·licitar a l'autoritat judicial les mesures cautelars de paralització immediata dels treballs, la retirada de l'amiant, la immobilització preventiva dels animals (porcs) de les granges confrontants, fins a la verificació de “l'aptitud” per al consum humà.
Fa deu dies, el 20 de maig, van rebre l'informe del SECRIM que certifica que la mostra contenia amiant, “amb fibres soltes respirables”. Arran d’aquests resultats, els policies han iniciat diligències policials per un suposat delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, així com contra la seguretat i la salut dels treballadors. També van prendre declaració a tres persones com a investigades.
En paral·lel, els agents van detectar altres infraccions administratives, com són l’absència de protocols de seguretat laboral en el maneig de l'amiant, la manca del pla de treball aprovat per l'autoritat laboral, la gestió irregular de residus perillosos o l’incompliment en matèria de riscos laborals. El Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Tortosa ha rebut les diligències instruïdes i ha donat compte de les actuacions a Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme.