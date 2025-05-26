Educació
Fins a 4.500 alumnes exposaran els seus projectes a les fires FAIG d'innovació educativa
A Tortosa hi participen sis centres de les Terres de l'Ebre al Campus de la URV
Fins a 4.500 alumnes de primària i secundària de 150 centres de Catalunya exposaran entre aquesta setmana i la vinent els projectes que han treballat durant tot el curs en una dotzena de fires FAIG (Fent per Aprendre, Imaginant Globalment), un programa d'innovació educativa del Departament d'Educació.
El programa FAIG es troba en el tercer de quatre anys previstos i té el focus en l'aprenentatge per projectes i com aquests es vinculen a desafiaments de l'entorn per tal que l'alumnat hi trobi respostes i n'agafi conscienciació. El Campus URV de Tortosa ha acollit aquest dilluns la fira de les Terres de l'Ebre amb la presència de sis centres, que han mostrat a la resta de la comunitat educativa les seves creacions.