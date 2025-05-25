Cultura
El festival Toca'm omple Tortosa de melodies de piano i captiva un miler d'espectadors
El certamen, que celebra la seva quarta edició, estén per primera vegada la programació a poblacions veïnes com Amposta i Ascó
El festival Toca'm de Tortosa, el certamen urbà dedicat al piano, tanca la quarta edició amb bones sensacions. Pendent dels últims càlculs, l'organització apunta que ha reunit un miler d'espectadors a les actuacions dels músics, ja fossin emergents o professionals reconeguts.
Per primer cop, el festival s'ha estès més enllà d'espais emblemàtics de Tortosa amb concerts a Amposta i Ascó. Així, aposta per ampliar geogràficament el seu abast, tal com ha afirmat la codirectora Maria Lombarte.
«La nostra idea és continuar creixent a diferents poblacions ebrenques mantenint l'essència del festival, que és treure el piano al carrer», ha dit. El concert de cloenda d'aquest diumenge serà a la plaça de la catedral i anirà a càrrec de David Anglès.
Prop de quaranta actuacions gratuïtes han completat un programa que s'ha concentrat principalment en espais emblemàtics i idíl·lics de Tortosa, com els Reials Col·legis, el Pont Roig o el parc Teodor González. «Són espais que els pensem perquè la gent pugui gaudir d'un concert en llocs que normalment no se'n fan», ha explicat a l'ACN la codirectora del festival Toca'm, Maria Lombarte.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Tortosa veuen en la iniciativa una eina per posar la ciutat al mapa cultural català. «Als inicis, el públic era més de proximitat, però ara ja comencem a detectar que ve gent de la resta del país», ha afirmat l'alcalde Jordi Jordan.
Com a novetat, enguany el programa s'ha avançat un dia i ha ampliat la seva estela a altres municipis ebrencs, com Amposta i Ascó. De fet, un dels reptes de futur que es marca l'organització és continuar creixent geogràficament arreu de les comarques ebrenques.
En aquesta ocasió, les actuacions al Montsià i la Ribera d'Ebre s'han concentrat en dos dies previs al gruix més destacat d'activitats a Tortosa, que s'han allargat durant tot aquest cap de setmana.
Acostar el piano a tothom
Lombarte ha remarcat que l'objectiu del certamen és acostar la música de piano a tots els públics. És per això que s'ha treballat amb una programació en què s'han inclòs estils diversos, passant per la música clàssica, neoclàssica, jazz, flamenc, pop i musicals. «La voluntat és que la gent se sorprengui mentre camina per Tortosa quan es troba un piano. Els busquen i recorren totes les ubicacions per trobar-los», ha assenyalat.
Un dels punts més concorreguts aquest diumenge al migdia ha estat el Pont Roig, on Gessamí Boada ha presentat el seu disc '12' acompanyada per un nombrós públic que ha escoltat el seu treball damunt del riu Ebre.
De fet, la mostra es reivindica també com una oportunitat per connectar públic amb músics emergents i d'altres de professional i de renom internacional. En aquesta edició, el programa ha comptat amb una vintena d'artistes; quatre joves emergents, catorze alumnes del Liceu i de l'ESMUC i la resta, pianistes professionals.
El concert de cloenda arribarà aquesta nit de diumenge a la plaça de la catedral de Tortosa amb el musical 'Lluny de Broadway' a càrrec de David Anglès.