Successos
Investiguen un veí de Tortosa per mutilar la cua de tres cadells de gos per motius estètics
Una patrulla de la Guàrdia Civil va localitzar els animals quan inspeccionava el terreny d'un particular a l'Aldea
La Guàrdia Civil investiga un veí de Tortosa per un presumpte delicte de maltractament animal després de mutilar la cua de tres cadells de gos per motius estètics. Una patrulla del Seprona de la Guàrdia Civil va localitzar els animals quan inspeccionava el terreny d'un particular a l'Aldea.
Els cadells de gos -de la raça ratoner andalús- estaven dins d'un cabàs, entre mantes brutes i restes de sang. Els agents van comprovar que els animals tenien la cua amputada i que els talls eren molt recents, ja que les ferides encara estaven obertes.
Els cadells de gos van ser traslladats a un centre veterinari, on van ser intervinguts d'urgència per tractar i desinfectar les ferides. El propietari del terreny no va presentar cap document per justificar la mutilació i va passar a ser investigat per un presumpte delicte de maltractament animal.
La mutilació de les orelles o la cua dels gossos està prohibida quan es realitza per raons estètiques i només es permet per una necessitat terapèutica per garantir la salut de l'animal, i sempre que estigui acreditada a través d'un informe elaborat per un veterinari col·legiat.