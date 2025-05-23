Empresa
La paperera Saica Pack de l'Aldea inverteix 17 MEUR per ampliar i millorar la producció
El conseller Sàmper insisteix que els recursos es destinaran tant a empreses com a infraestructures
La paperera Saica Pack de l'Aldea ha invertit 17 milions d'euros en dos projectes per ampliar i millorar la producció. D'aquests, 2.250.000 euros provenen dels fons nuclears. D'una banda, s'ha engegat una nova línia de producció de caixes amb dotze llocs de treball i de l'altra, s'ha comprat una onduladora que substituirà l'existent i mantindrà 40 llocs de feina.
Segons el director regional de la companyia, Jordi Bel, les inversions potenciaran la transformació digital, així com la productivitat de la fàbrica. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha insistit que la línia de 35 milions d'euros de fons nuclears anunciada a l'abril no només es destinaran a projectes empresarials, sinó també a les infraestructures del territori.
L'anunci de la inversió a la paperera Saica Pack s'ha fet aquest divendres al matí, coincidint amb la visita del conseller d'Empresa i Treball Miquel Sàmper a la fàbrica que la companyia té a l'Aldea i on treballen 350 persones. L'empresa transforma anualment 250 milions de metres quadrats de cartró que es converteixen en caixes de cartró personalitzades per a clients dels sectors de l'agricultura, l'agroalimentació o la indústria.
Així, s'ha posat en relleu la inversió de sis milions d'euros per obrir una nova línia de producció de caixes de cartró a partir de l'adquisició de maquinària que permet imprimir la caixa per dins i per fora en una única passada. Aquesta inversió ha creat dotze llocs de treball directe. Paral·lelament, l'empresa està invertint onze milions d'euros per renovar una de les dues màquines onduladores de la planta. Es tracta d'una maquinària que transforma les bobines de paper en planxes de cartró que serveixen per fer productes d'embalatge. La iniciativa permet mantenir 40 llocs de treball directe i incorporar visió artificial que detecti i rebutgi el producte que no sigui útil. Amb les dues propostes, s'ha incrementat la productivitat en un 12%.
Suport d'ACCIÓ
Els dos projectes han comptat amb el suport de l'agència per la competitivitat de l'empresa del departament d'Empresa i Treball, ACCIÓ. La paperera ha rebut 2,25 milions d'euros de la línia de subvencions a inversions d'alt impacte empresarial del 2023 i 2024, que disposen de fons de transició nuclear i que es destinen a l'impuls de projectes empresarials a les zones afectades pel tancament de les centrals nuclears.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha insistit en el fet que més enllà de la línia de fons nuclears de 35 milions d'euros anunciada a l'abril, l'ecotaxa també servirà per dotar les infraestructures del territori, com podria ser la digitalització de regadius o la millora de les vies de connexió i accés a empreses. «Els fons de transició són accions concretes a empreses, però també al territori. Poden agradar menys perquè potser resten accions concretes a empreses, però són tant o més imprescindibles», ha remarcat.