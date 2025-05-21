Equipaments
El Govern desbloqueja l'ampliació de l'Hospital de Tortosa preservant les restes arqueològiques
Les obres, aturades des de fa mig any, es reprendran amb canvis en l'aparcament i els accessos; el nou pla obliga a renegociar amb la constructora abans de final d'any
El Govern ha anunciat que ha desbloquejat projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, aturat des de fa sis mesos per la presència de restes arqueològiques a l'espai.
Després d'estudiar amb profunditat els elements patrimonials existents, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Castor Gonell, ha comparegut aquest dimecres per anunciar que les obres continuaran preservant les troballes.
Això, però, suposarà eliminar l'aparcament previst i reorganitzant tant l'espai com els accessos de la planta inferior. Les modificacions obligaran el Govern a renegociar amb la constructora un nou import d'execució per poder reprendre les obres abans que acabi l'any. En el cas que no hi hagi acord, caldria tornar a adjudicar-les.
Acompanyat dels directors territorials de Salut, Territori i Cultura, Gonell ha volgut solemnitzar amb la seva compareixença un anunci esperat però que deixa oberts molts interrogants sobre la viabilitat de l'ampliació que els professionals i la ciutadania porten reclamant durant mesos amb concentracions setmanals a la porta del centre. Després de la paralització dels treballs al desembre, al mes de març van començar les prospeccions arqueològiques per conèixer l'abast i importància de les restes, clau per decidir el futur del projecte.
Segons ha remarcat, la decisió adoptada després de mesos de treball «coordinat» entre els diferents equips tècnics i d'acord amb els criteris establerts per la Direcció General de Patrimoni Cultural, permet «fer viables les obres perdent els mínims serveis assistencials». Al mateix temps, caldrà conservar el patrimoni històric, el conjunt de sitges de gra del segle XVI, l'estructura de galeries subterrània, així com l'aljub i una rampa ascendent de sis metres que acaben d'aparèixer durant les excavacions.
La idea, ha insistit, és mantenir al màxim «el pla funcional del projecte d'ampliació», procurant garantir «les necessitats i la quantificació» de recursos previstes. De moment, però, i segons ha reconegut, els tècnics continuen treballant per determinar les modificacions concretes del projecte per construir el nou edifici just en l'espai on es troben aquestes restes. Un fet que condiciona tot el desenvolupament final.
L'estructura s'aixecarà sobre un sistema de pilotatge que permetrà preservar les restes. Les sitges i túnels no seran visitables dins del projecte final però s'habilitarà algun tipus d'accés «tècnic» en el cas que sigui necessari arribar-hi. Segons Gonell, a més, el nou projecte, a priori, no alterarà la volumetria externa de l'edifici però sí la seva estructura anterior.
Internament, però, desapareix la planta -2, que s'havia de dedicar a aparcament. A més, caldrà reordenar i redefinir l'organització de la planta -1 -on es preveuen les àrees assistencials, els moll de logística i espais tècnics. També els circuits interns i connexions amb l'edifici actual.
Gonell ha insistit que les obres no han d'afectar la previsió de construir el nou bloc quirúrgic, amb set quiròfans i 20 places de reanimació postquirúrgica que permetran reformar l'actual bloc per destinar tres quiròfans a cirurgia major ambulatòria. També es preveu conservar l'ampliació de les noves consultes externes, amb 32 consultes, i 28 noves places d'hospital de dia, farmàcia amb dispensació ambulatòria, nou servei d'esterilització i, fins i tot, un jardí a la coberta de l'edifici.
L'aparcament provisional seguirà
Però una de les grans mancances del complex hospitalari i que continua pendent de resolució serà la secular manca d'espai d'aparcament. Amb l'eliminació de la planta -2, destinada a aquesta finalitat, Gonell ha admès que caldrà prolongar la continuïtat de l'aparcament autoritzat per Patrimoni de forma provisional que va ser aixecat al fossat de la fortalesa. «La prioritat és l'ampliació i garantir el màxim de serveis assistencials», ha insistit.
Paral·lelament, es continuarà treballant per habilitar ascensors i itineraris que millorin la connectivitat a peu amb el centre de la ciutat de Tortosa, Segons ha abundat, les prospeccions arqueològiques han estudiat el talús on s'han d'ubicar els elevadors i han descartat la presència de nous elements patrimonials al subsol que condicionin aquest projecte. Segons el delegat, la idea és que el projecte passi per la Comissió Territorial de Patrimoni abans de l'estiu.
Renegociar amb l'adjudicatària
La previsió amb la qual ara treballa el Govern, mentre el Departament de Salut i Infraestructures treballen per encabir el projecte original a l'actual espai amb els condicionants esmentats, es poder reprendre les obres abans de finals d'any. Això, però, només serà possible amb l'acord de l'adjudicatària, la UTE Acciona, Cimelsa i Copcisa
Així doncs, caldrà pactar un nou pressupost d'execució de les obres incloent les modificacions -el projecte es va licitar per 31,25 milions d'euros sense IVA. Una xifra que tampoc pot sobrepassar el percentatge màxim establert per l'administració sobre el pressupost inicial. En el cas que es disparés o que no existís acord amb l'empresa caldria tornar a treure el projecte a licitació i «passar a 2026», segons ha reconegut el delegat.