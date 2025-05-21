Successos
Detingut i empresonat un home que circulava per l'AP-7 al Baix Ebre amb 150 quilos d'haixix al cotxe
Una patrulla dels Mossos el va aconseguir aturar després que fes maniobres estranyes i intentés fugir
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a la matinada un home de 57 anys que circulava pel tram ebrenc de l'AP-7 amb 150 quilos d'haixix al seu cotxe. Cap a tres quarts d'una de la matinada, una patrulla de servei que transitava per l'autopista a l'altura del terme municipal de l'Aldea (Baix Ebre) va detectar un turisme que va efectuar maniobres estranyes al detectar la presència policial, reduint la velocitat i situant-se al seu darrere. Els agents van comprovar que el vehicle tenia pendent un requeriment per sostracció de la documentació a Romania i van decidir aturar-lo per comprovar la informació i identificar el seu conductor. En el moment de requerir-li que s'aturés va reaccionar accelerant la marxa i va iniciar una fugida.
En la fugida, segons els Mossos, va conduir de manera temerària pel mig de la via provocant que altres usuaris tinguessin que apartar-se al voral per tal d’evitar una col·lisió. Després de recórrer uns quinze quilòmetres darrera del vehicle escàpol els policies van aconseguir aturar-lo a l'altura de l'Ametlla de Mar.
A l'interior del vehicle els agents van localitzar dos fardells d'haixix i dues bosses d’esport que també contenien haixix amb un pes total de 150 quilograms.
El conductor va quedar detingut per un delicte de tràfic de drogues i conduir de manera temerària. Ha passat aquest dimecres a disposició del jutge de guàrdia de Tortosa, que ha ordenat el seu ingrés a presó.