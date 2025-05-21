Successos
Bolca amb el seu vehicle a la C-12 a Tortosa i queda atrapada a l'interior
Els fets han passat a les tres de la matinada i hi han treballat tres dotacions terrestres
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en una sortida de via d'un turisme a la C-12 a Tortosa. L'avís el van rebre a les 03.16 hores i es van desplaçar amb dues dotacions terrestres.
Un cop allí comproven com un vehicle ha caigut per talús al marge de la via i ha quedat bolcat de forma inestable amb una persona atrapada a l'interior. Els bombers han procedit a assegurar el vehicle i han extret al conductor.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès al lloc dels fets i l'han traslladat amb pronòstic lleu fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els bombers han ajudat a retirar el vehicle accidentat i han procedit a netejar la calçada.