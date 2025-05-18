Successos
Un accident a la T-301 a Tivenys deixa cinc ferits, un d’ells greu
Els Bombers han hagut d’excarcerar dues persones atrapades dins dels vehicles sinistrats
Aquest diumenge a la matinada ha tingut lloc un accident de trànsit al terme municipal de Tivenys, concretament a la carretera T-301, al punt quilomètric 10,6. El Servei d’Emergències ha rebut l’avís a les 2.13 hores de la matinada.
L’accident ha estat un xoc frontal entre dos turismes, un amb quatre ocupants i l’altre amb un únic ocupant. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.
En arribar, els efectius han trobat dues persones atrapades dins dels vehicles, motiu pel qual han hagut de dur a terme tasques d’excarceració per alliberar-les. Un dels conductors ja es trobava fora del vehicle i en estat lleu
En total, hi ha hagut cinc afectats, un ferit lleu, un menys greu i un greu, tots ells del vehicle amb quatre ocupants. L’únic ocupant de l’altre cotxe també ha resultat ferit lleu.
Tots els ferits han estat evacuats a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, excepte una de les persones ferides, que ha pogut ser atesa in situ.