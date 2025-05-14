Successos
Dues persones ferides greus després de patir una sortida de via a la carretera del Mont Caro
Els fets han passat a les dues de la matinada
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta matinada dues persones que havien patit un accident a la carretera que va en direcció al Mont Caro, a Roquetes (Baix Ebre). Els fets han passat a les 02.49 hores i s'han desplaçat amb dues unitats terrestres.
Els ocupants del vehicle han alertat a emergències que havien patit una sortida de via i havien topat contra la tanca de la carretera. Com a conseqüència del xoc la parella no podia sortir del vehicle accidentat.
Els bombers han efectuat maniobres per poder extreure'ls del vehicle i el Sistema d'Emergències Mèdiques els ha efectuat la primera assistència. Les primeres informacions apunten a que el seu estat és greu i han estat traslladats al Verge de la Cinta de Tortosa. La via ha quedat tallada a la circulació.