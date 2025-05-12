Successos
Denunciat penalment un veí de l'Ampolla per abandonar cinc cries de gat en un contenidor
Una activista va fer-se càrrec dels animals, dos dels quals encara vius, però no els va poder salvar
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un veí de l'Ampolla que va llençar al contenidor d'escombraries d'una gasolinera cinc cries de gat poc temps després de néixer.
L'home està sent investigat com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal. Una veïna va denunciar el cas a la comissaria de l'Ametlla de Mar el 21 d'abril passat.
La dona, sòcia de l'entitat Progat, havia trobat els cinc animals en una bossa d'escombraries dins del contenidor el dia abans. Tot i que va intentar salvar els dos que encara eren vius, finalment van acabar resultant morts tots cinc.
La investigació dels Mossos va aconseguir identificar el denunciat gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat de la benzinera, situada a l'N-340.